Espiye Belediye Başkanı Karadere, muhtarlarla bir araya geldi
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı yaptı.
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı yaptı.
Karadere, bir restoranda düzenlenen toplantıda, Espiye'nin her köşesine eşit ve kaliteli hizmet götürme hedefinde olduklarını söyledi.
Muhtarlarla uyum içinde çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Karadere, ilçeyi daha güzel ve modern bir yer yapmak için el birliğiyle çalışmanın önemini vurguladı.
Toplantı, köy ve mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.