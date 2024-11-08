Espiye'de TDV üyelerinden üçüz bebek sahibi aileye ziyaret

Anne Cansever Sarıkaya ise ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

Sarıkaya ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirten Küçükaydın, "Çocuklarımızın bahtı açık olsun. Allah analı babalı büyütsün, ömürleri uzun olsun." dedi.

TDV Espiye Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turgut ve Cansever Sarıkaya çiftine ziyarette bulundu.

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