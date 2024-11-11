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        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı

        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:28
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        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı
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        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Alucra ilçesinin Eskiköy Deresi üzerine inşası tamamlanan göletin 5 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edeceğini belirtti.

        Giresun'da baraj ve gölet depolama kapasitesini 6,35 milyon metreküp hacmine ulaştırdıklarını aktaran Balta, Alucra Çalgan Göleti'ni de tamamlayarak, Giresun'a bir sulama göleti daha kazandırdıklarını aktardı.

        Balta, göletin özelliklerine değinerek, "Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa ettiğimiz Çalgan Göleti, talvegten 32, temelden ise 35 metre yüksekliğine sahiptir. 467 metre kret uzunluğuna sahip göletimiz, 1176 hektometreküp su depolayacaktır. Göletimiz şu anda su tutmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Kentte son 21 yılda 7 modern sulama tesisini tamamlayarak toplamda 29 bin 650 dekar zirai tarım arazisini sulamaya açtıklarını kaydeden Balta, böylelikle çiftçilere yıllık 222 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

        Balta, Çalgan Göleti'nin sulama inşaatını bir an önce tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Sulama inşaatında fiziki olarak yüzde 20 seviyelerindeyiz. İş kapsamında 6 bin 78 m HDPE boru imalatını tamamladık. Çalgan Göleti'mizin sulama inşaatını da tamamladığımızda söz konusu yatırımımız ekonomimize yılda 45 milyon lira katkı sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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