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        Yağlıdere'de akılcı ilaç kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:39 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:39
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        Yağlıdere'de akılcı ilaç kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi
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        GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde organize edilen toplantıda, enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin önlenmesinde antibiyotiklerin önemli olduğunu söyledi.

        Antibiyotiklerin yaygın ve akılcı olmayan kullanımıyla gelişen direncin, insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sağlık tehditlerinden biri olduğunun altını çizen Yuva, şunları kaydetti:

        "Antibiyotiklerin etkilerini tamamen kaybetme durumu ise basit enfeksiyonların bile ölümle sonuçlanma ihtimalini gündeme getirmiştir. Unutulmamalıdır ki hastalıktan kurtulmak için çok ilaç kullanmak değil, doktorların reçete ettiği ilaçları uygun gördüğü doz, süre ve şekilde düzgün kullanmak etkilidir. İlaç alınmaya başladıktan sonra 'düzelme oldu' diye doktora sorulmadan ilaç kesilmemelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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