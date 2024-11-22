Yağlıdere'de akılcı ilaç kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi

GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde organize edilen toplantıda, enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin önlenmesinde antibiyotiklerin önemli olduğunu söyledi.

Antibiyotiklerin yaygın ve akılcı olmayan kullanımıyla gelişen direncin, insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sağlık tehditlerinden biri olduğunun altını çizen Yuva, şunları kaydetti:

"Antibiyotiklerin etkilerini tamamen kaybetme durumu ise basit enfeksiyonların bile ölümle sonuçlanma ihtimalini gündeme getirmiştir. Unutulmamalıdır ki hastalıktan kurtulmak için çok ilaç kullanmak değil, doktorların reçete ettiği ilaçları uygun gördüğü doz, süre ve şekilde düzgün kullanmak etkilidir. İlaç alınmaya başladıktan sonra 'düzelme oldu' diye doktora sorulmadan ilaç kesilmemelidir."