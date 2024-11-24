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        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor

        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:29
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        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor
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        Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Dereli'de 24, Yağlıdere'de 3 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, söz konusu köylerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Vali Vekili Şahin Bayhan başkanlığında AFAD merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Toplantıda, hava koşullarına ilişkin ildeki genel durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Toplam 765 personel ve 363 araç, sahada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, karla mücadele ve kurtarma operasyonları için görevlendirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaş kurumlar da yolların açık tutulması, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve olası acil durumlara karşı önlemler aldı. Sahada her türlü ihtiyaca anında müdahale etmek için ekiplerimiz hazır bekliyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve uyarılara dikkat etmelerini rica ediyoruz."

        - Ordu

        Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Aybastı, Kabadüz, Korgan, Ulubey, Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

        Belediyenin 615 personel ve 259 iş makinesiyle karla mücadele çalışması gerçekleştirdiği, ekiplerin gece gündüz sahada olduğu ve teyakkuzda beklediği bildirildi.

        - Bayburt

        İl genelinde etkisini gösteren yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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