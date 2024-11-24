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        Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:16
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        Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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