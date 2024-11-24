Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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