Espiye'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Altaş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için zirai ve biyolojik mücadele yöntemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Kaan Altaş ise kokarca zararlısının tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtti.

Kavanoz, bu süreçte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde belediyeler, muhtarlıklar, çiftçiler ve ilgili kurumların birlikte çalışmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Lisesi Hatip Konferans Salonunda organize edilen toplantıya, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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