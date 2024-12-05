Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı.

        Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 7 okuldan öğrenci katıldı.

        Yarışmada Bulancak İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Esat Aydemir birinciliği, Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Dumanlı ikinciliği, Giresun Hurşit Bozbağ İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Arda Çetin de üçüncülüğü elde etti.

        Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

        İl birincisi olan Süleyman Esat Aydemir'in Bayburt'ta yapılacak bölge finaline katılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi
        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi
        Bulancak'ta Atlı Okçuluk ve At Müzesi açıldı
        Bulancak'ta Atlı Okçuluk ve At Müzesi açıldı
        TKDK Giresun Koordinatörlüğünde 15 proje incelenmeye hak kazandı
        TKDK Giresun Koordinatörlüğünde 15 proje incelenmeye hak kazandı
        Elektrikli araç yangınına 'battaniye sistemi' ile müdahale tatbikatı
        Elektrikli araç yangınına 'battaniye sistemi' ile müdahale tatbikatı
        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...
        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...