Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı

Yarışmada Bulancak İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Esat Aydemir birinciliği, Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Dumanlı ikinciliği, Giresun Hurşit Bozbağ İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Arda Çetin de üçüncülüğü elde etti.

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