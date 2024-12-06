Espiye'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kentin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Karadere, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

Belediye Başkanı Erol Karadere, Merkez Mahallesi ile Gazi Mustafa Kemal ve 23 Nisan caddelerinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

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