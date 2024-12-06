Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yılın ağustos-ekim döneminde borsalarda 286 bin 826 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.