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        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:40
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        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, bu yılın ağustos-ekim döneminde borsalarda 286 bin 826 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 70 bin 685 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 55 bin 301 tonla Ordu, 51 bin 398 tonla Düzce/Bolu, 39 bin 608 tonla Giresun takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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