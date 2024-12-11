Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğünce din görevlileri arasında her ay düzenlenen etkinlikte, din görevlileri okudukları kitaplara ilişkin fikirlerini paylaştı.

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, etkinliğe önem verdiklerini belirterek, "Okuyan bilir, okuyan duyar, okuyan görür. Okumayan bilebilir ama bu bilgi eksik olabilir. Her ay bir kitap okumak bizim hedefimiz, kendi çabamızla okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Artvin'deki heyelanda toprak altında kalan 4 arkadaş toprağa verildi
        Artvin'deki heyelanda toprak altında kalan 4 arkadaş toprağa verildi
        Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi...
        Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi...
        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor
        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor
        Türk fındık ihracatçısının yeni hedefi Türkmenistan oldu
        Türk fındık ihracatçısının yeni hedefi Türkmenistan oldu
        Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası hakkında açıklama:
        Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası hakkında açıklama:
        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlı...
        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlı...