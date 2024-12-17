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        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:27
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        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
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        Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.

        İlçeye bağlı Doğanköy köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Sami Uğurlu'nun (77) yakınları, kar nedeniyle ilçeye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi.

        Ekipler, arazi aracıyla evinden aldıkları Uğurlu'yu hastaneye ulaştırdı.

        Uğurlu, yapılan tetkiklerin ardından hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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