Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.
İlçeye bağlı Doğanköy köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Sami Uğurlu'nun (77) yakınları, kar nedeniyle ilçeye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi.
Ekipler, arazi aracıyla evinden aldıkları Uğurlu'yu hastaneye ulaştırdı.
Uğurlu, yapılan tetkiklerin ardından hastanede tedavi altına alındı.
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