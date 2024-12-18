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        Giresun'daki öğrencilerden Filistin'e destek

        Giresun'da, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelir, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:16
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        Giresun'daki öğrencilerden Filistin'e destek
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        Giresun'da, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelir, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim edildi.

        Giresun Çakırmelikoğlu Kur'an Kursu ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu iş birliğindeki etkinliği düzenleyen heyet, Müftü Kılıçbay'ı ziyaret etti.

        Müftü Kılıçbay, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Zalimlere karşı hak ve hakikati savunan, iyiliğin dünyada egemen olması için çaba gösteren, tüm insanların onurlu, güvenli ve özgür bir yaşam sürmeleri adına gayret eden genç kardeşlerimize yüce Allah'tan başarı ve yardım diliyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum. Filistin halkına dualarımız ve desteklerimiz her daim devam edecektir." dedi.

        Hayır çarşısındaki satış ve bağışlardan elde edilen gelir, Filistin'e gönderilmek üzere Kılıçbay'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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