Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, önceki gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Meşeliyatak köyünde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Fatma T'nin (26) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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