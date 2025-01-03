Genç Milli Hentbol Takımı başarı çıtasını yukarıya taşıma hedefinde

GÜLTEKİN YETGİN - Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda başarı çıtasını daha yukarıya taşımayı hedefliyor.

Takım, Tunus'ta 8-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'nın hazırlıkları için Giresun'da kampa girdi. Milliler çalışmalarını Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Milli takımın, Erkekler Süper Lig, Erkekler 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımların oyuncularından oluştuğunu belirten Karaağaçlı, sporcuların müsabaka performansını etkilemeden düzgün bir periyotta yeni bir oyun felsefesi oluşturmak istediklerini anlattı.

Karaağaçlı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, "Bir önceki kupada Türkiye üçüncü olmuştu. Biz bu çıtayı daha yukarıya getirebilmek için daha fazla çalışıyoruz. Çok yetenekli bir yaş grubu geldi ve bu yaş grubuyla daha istekli ve arzulu çalışma imkanı buluyoruz." dedi.

Gelecek vadeden bir oyuncu havuzu olduğunu dile getiren Karaağaçlı, "Bu havuz içerisinde müsabaka performansı yüksek olan sporcularımızın hem kulüp düzeyinde takibini yaparak hem de organizasyonumuza, yeni oyun felsefemize ne kadar uyumlu olduklarını bilimsel verilerle tespit ederek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.