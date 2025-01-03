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        Giresun'da çığ tatbikatı yapıldı

        Giresun'da olası afetlere hazırlık amacıyla çığ tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:50
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        Giresun'da çığ tatbikatı yapıldı
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        Giresun'da olası afetlere hazırlık amacıyla çığ tatbikatı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dereli ilçesinin Kulakkaya Yaylası'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, AFAD İl Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya'nın yönetiminde tatbikat gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığının Çığ Genelgesi kapsamında afetlere hazırlıklı olma ve müdahale kapasitesinin ölçülmesi amaçlanan tatbikatta, AFAD, Giresun İtfaiyesi Arama Kurtarma, UMKE, jandarma ve kentteki diğer arama kurtarma ekipleri ile AFAD gönüllüleri yer aldı.

        Tatbikatta senaryo gereği, doğa yürüyüşü yapan 10 kişilik dağcı ekibinin üzerine çığ düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekipler, fiziki ve cihazlı arama ile sonda tekniklerini kullanarak çığ altında kalan 3 kazazedeye başarıyla ulaştı. Kurtarılan kazazedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmelerde, sürecin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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