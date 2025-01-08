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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:12
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Ö.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 15 adet cam pipet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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