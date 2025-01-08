Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Ö.K. ve Y.K. gözaltına alındı.
Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 15 adet cam pipet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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