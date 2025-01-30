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        Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı

        GÜLTEKİN YETGİN - Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle Giresun'a yerleşen ailesinin yaşadığı süreci araştıran emekli profesör İshak Özkan, ilçesindeki mübadele ailelerin hatırasını unutmayıp isimlerinin bir parka verilmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:51
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        Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
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        GÜLTEKİN YETGİN - Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle Giresun'a yerleşen ailesinin yaşadığı süreci araştıran emekli profesör İshak Özkan, ilçesindeki mübadele ailelerin hatırasını unutmayıp isimlerinin bir parka verilmesini sağladı.

        Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının üzerinden 102 yıl geçti.

        İshak Özkan'ın dedesi Faik Özkan, ailesiyle 1924 yılında Selanik'ten Bulancak'a göç etti. Çocukluğundan bu yana ailesinin göç sırasında yaşadığı zorlu sürece merakı olan Özkan, mübadelenin tarihini araştırdı.

        Selanik'teki köylerine giderek ailesinden geriye kalanlar hakkında bilgi toplayan Özkan, mübadelenin unutulmaması ve halkın kaynaşmasını desteklemek için Bulancak Belediyesine başvurarak, ilçeye yerleşen mübadil ailelerin anısına bir parka "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" adını verilmesini istedi.

        Özkan'ın bu talebini kabul eden Bulancak Belediyesi, ayrıca parktaki alana nüfus mübadelesinde ilçeye gelenlerin sayıları, geldikleri bölgeler ve soyadlarının bulunduğu bir yazı da yerleştirdi.

        Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nden 2006 yılında emekli olan İshak Özkan, AA muhabirine, ailesinin Selanik'in Kayalar kazasının Çalcılar köyünden göç ettiğini söyledi.

        Ailesinin "İshakhocaoğulları" olarak bilindiğini aktaran Özkan, göç sırasında dedesinin, çocukları ve kardeşleriyle bir arada olduğunu belirtti.

        Özkan, ailesinden 4 kişinin göç sırasında yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Amcam yolda Yunan çeteleri tarafından vurulmuş, iki halam hastalıktan vefat etmiş. Bir amcam da hastalıktan Gülcemal Vapuru'nda Samsun açıklarında ölmüş. En son halam da geldiğinin üçüncü ayında annesiyle aynı zamanda burada vefat etmiş." dedi.

        Ailesinin her şeyini Selanik'te bırakarak taşıyabildikleri kadar eşya ile uzun süre yürüdüğünü anlatan Özkan, Gülcemal Vapuru ile 24 Mayıs 1924'te yola çıkanlardan 748 kişinin Giresun'a geldiğini, bunlardan 360'ının Bulancak'a yerleştirildiğini dile getirdi.

        İshak Özkan, babasının Bulancak'a geldiğinde 7 yaşında olduğunu belirterek, babasının çoğunlukla kardeşlerinin ölümüyle ilgili anıları hatırladığını vurguladı.

        - "Dedeme olan saygım daha da artıyor"

        Dedesinin çektiği acılar nedeniyle anılarını anlatmak istemediğini dile getiren Özkan, "Ben sormayı severdim, o anlatmayı sevmezdi. 'Bırak be evlat, bırak' diye dedem beni uyarırdı. Hatta anlatmamak için beni bırakıp gittiği de olmuştur. Kayıplar büyük çünkü. Malı, mülkü boşver, kendi evlatlarını ve eşini kaybetmiş bir insandan söz ediyoruz. Yani büyük travma. Bunlar gündeme geldikçe dedeme olan saygım daha da artıyor." diye konuştu.

        Özkan, ailesinin Selanik'teki Çalcılar köyüne giderek incelemeler yaptığına da değinerek, "Yukarı, Aşağı Mahalle ve Loğmanlar denilen bölgeler var köyde. Oradaki en büyük cami kilise yapılmış, oradaki İshaklar Camisi yıkılmış. Biz burada nasıl ki evleri değiştirdiysek onlar da değiştirmişler. Gördüğüm bir cami var, başka bir şey kalmamış." dedi.

        Mübadelenin üzerinden bir asrın geçtiğini hatırlatan Özkan, "Bulancak'ın kuruluşunda mübadillerin yeri ve önemi büyük. Benim annem ilçenin yerlilerinden ilk mübadil ile evlenen kişilerden biri. Yerli halk ile mübadillerin kaynaşmasını sağlayan birinci basamak olay. Bu yerli halk ile mübadeleden gelenlerin ayrışmasını engellemiş oluyor." ifadesini kullandı.

        Özkan, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve meclis üyelerine parka verilen isim için teşekkür ederek, "Parka bu ismin verilmesi acıları anımsatmaktan ziyade göç ile gelen halkla yerli halkın bütünleşmesini desteklemek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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