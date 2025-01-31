Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve organize suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda F.T, M.A.D, R.D. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinden 14,41 gram esrar, 6,55 gram sentetik uyarıcı, 14 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da üretilen tabanca parçaları Endonezya'nın silah sanayine katkı sa...
        Giresun'da üretilen tabanca parçaları Endonezya'nın silah sanayine katkı sa...
        Giresun Valisi Serdengeçti, organları bağışlanan gencin ailesini ziyaret et...
        Giresun Valisi Serdengeçti, organları bağışlanan gencin ailesini ziyaret et...
        Giresun'da çıkan yangın maddi hasara neden oldu
        Giresun'da çıkan yangın maddi hasara neden oldu
        Yağlıdere'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi
        Yağlıdere'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi
        Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
        Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
        Yağlıdere ve Espiye'de umre kafileleri kutsal topraklara uğurlandı
        Yağlıdere ve Espiye'de umre kafileleri kutsal topraklara uğurlandı