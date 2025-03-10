Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Yağcıoğlu'nun ailesi ve yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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