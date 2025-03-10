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        Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:04
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        Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.

        Yağcıoğlu'nun cenazesi, Büyük Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından Boyluca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yağcıoğlu'nun ailesi ve yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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