Giresun'da yaylada meydana gelen çığda bazı yapılar yıkıldı
Giresun'un Görele ilçesinde yaylada meydana gelen çığda bazı yapılar yıkıldı.
Giresun'un Görele ilçesinde yaylada meydana gelen çığda bazı yapılar yıkıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sisdağı Yaylası'nın Erkeksu obasında birkaç gün önce meydana gelen çığda evlerin de aralarında bulunduğu bazı yapılar yıkıldı, bazılarında ise hasar oluştu.
Çığ riskinin devam etmesi dolayısıyla bölgede şu an için çalışma yapılamadığı, şartların uygun hale gelmesinin ardından hasar tespitine başlanacağı bildirildi.
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