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        Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Giresun'un Doğankent ilçesinde, iki grup arasında çıkan tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:04
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        Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde, iki grup arasında çıkan tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy köyünde H.K. (58) ve Y.K. (43) ile S.K. (62), F.K. (60), N.K. (38) ve M.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.K. tabancayla ateş ederek F.K. ve N.K'yi, H.K. ise bıçakla M.K. ve S.K'yi yaraladı.

        Olayda Y.K. ve H.K ise sopa darbeleriyle yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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