Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Giresun'un Doğankent ilçesinde, iki grup arasında çıkan tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde, iki grup arasında çıkan tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy köyünde H.K. (58) ve Y.K. (43) ile S.K. (62), F.K. (60), N.K. (38) ve M.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.K. tabancayla ateş ederek F.K. ve N.K'yi, H.K. ise bıçakla M.K. ve S.K'yi yaraladı.
Olayda Y.K. ve H.K ise sopa darbeleriyle yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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