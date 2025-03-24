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        Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:11
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        Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

        Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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