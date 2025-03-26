Giresun'da köylerde muhtar evleri projesi devam ediyor

Giresun İl Özel İdaresince köylerde muhtar evlerinin inşa projesi yürütüldüğü bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, köylerdeki muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmalardan birinin de muhtar evleri projesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda merkez Mesudiye köyü ve Espiye ilçesi Gülburnu köylerinde yeni muhtar evleri inşa edilecek. Bir yandan yeni muhtar evleri inşa eden İl Özel İdaresi diğer yandan da eski muhtar evlerini yeniliyor. Önümüzdeki günlerde merkez Camili köyü ve Çanakçı ilçesi Egeköy köyündeki muhtar evleri onarımdan geçirilecek."

Projenin maliyetinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu aktarıldı.