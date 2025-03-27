Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da üreticilere damla sulama malzemeleri dağıtıldı

        Giresun'da çiftçilere damla sulamada kullanılmak için malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da üreticilere damla sulama malzemeleri dağıtıldı
        ABONE OL

        Giresun'da çiftçilere damla sulamada kullanılmak için malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı desteği ile yağmur hasadıyla elde edilen suların depolanması ve tarımsal sulamada kullanılması amacıyla damla sulama sistemi malzemeleri 15 üreticiye dağıtıldı.

        Ayrıca üreticilere mevcut seralarında kullanacakları damla sulama sistemiyle ilgili eğitim verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı açıklamada, yürütülen bu çalışmanın iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacağını belirterek, üretilen ürünlerin katma değerinin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanımının da amaçlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu

        Benzer Haberler

        Giresun'da köylerde muhtar evleri projesi devam ediyor
        Giresun'da köylerde muhtar evleri projesi devam ediyor
        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret
        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret
        Giresun'da uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 z...
        Giresun'da uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 z...
        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi sanatseverlerle bulu...
        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi sanatseverlerle bulu...
        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
        Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor
        Giresun'da fındık 137-142 lira arasında işlem görüyor