Giresun Emniyet Müdürlüğü bayramda denetimlerini sürdürecek

Çeşitli denetimlerin yapılacağı ifade edilen paylaşımda, ayrıca 4 motorize ekibin de görev yapacağı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram sürecinde kentin farklı bölgelerinde 82 ekip ile 40 trafik ekibinin görev alacağı belirtildi.

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