Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:25 facebook

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