Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti

        Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti
        ABONE OL

        Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

        İl Özel İdaresince uygulanan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Dereli ilçesinin Pınarlar köyündeki traverten kent turizminde önemli yere sahip.

        Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan travertenler bu sezon 29 Mart'ta ziyarete açıldı.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar travertenlere Ramazan Bayramı sürecinde de ilgi göstermeyi sürdürdü.

        Göksu travertenlerini son üç günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

        Travertenlerde ziyaretçi yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü
        Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü
        Espiye'de jandarma trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti
        Espiye'de jandarma trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti
        Giresun'da havaya ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yaka...
        Giresun'da havaya ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yaka...
        Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi
        Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor