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        Espiye'de ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde müftülük tarafından ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:56
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        Espiye'de ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde müftülük tarafından ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi.

        Espiye Aile Destek Merkezi'ndeki kadınlara yönelik kursta, ailenin önemi, aile kavramı, dini ve milli değerler konularından eğitimler veriliyor.

        Espiye ilçe Müftü Vekili Ömer Çınar, yaptığı açıklamada, 30 gün sürecek kursa 70 kadının katıldığını söyledi.

        Çınar, kurs ile aile yapısının güçlendirilmesi ve değerlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

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