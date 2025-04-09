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        Yağlıdere'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Yağlıdere'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:26
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        Yağlıdere'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Yağlıdere'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        "23 Nisan TBMM Kupası" adı altında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya ilçedeki okullarda öğrenim gören 30 öğrenci katıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Albayrak, yaptığı açıklamada, turnuvanın öğrencilere sosyal yönden fayda sağlayacağını belirtti.

        Öğrencilerin turnuvasından mutluluk duyduklarını dile getiren Albayrak, başarılı olanlara ödüllerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde verileceğini kaydetti.

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