Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu
Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Merkez Cami'ndeki programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programa, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, Espiye İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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