Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu

Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

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