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        Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu

        Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:24
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        Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu
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        Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Merkez Cami'ndeki programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programa, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, Espiye İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

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