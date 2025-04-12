Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL

        Giresun’un Bulancak ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Eski Cezaevi mevkisinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda kişi Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü.

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, burada yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Nerede bir mazlum varsa, biz oradayız. Bulancak halkı bugün bir kez daha vicdanın ve adaletin sesi oldu," dedi.

        Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esad Ayyıldız ise, Gazze’de yaşanan acıların insanlığın ortak yarası olduğunu, hep birlikte ses vererek bu zulmün karşısında olduklarını ifade etti.

        Yürüyüşe, AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Ömer Dik, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AK Parti Bulancak eski İlçe Başkanı Necati Yıldırım da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Babasının izinden giden Giresunlu tarih tutkunu, şehrin kültürel mirasını g...
        Babasının izinden giden Giresunlu tarih tutkunu, şehrin kültürel mirasını g...
        Espiye'de şehit Uzman Çavuş Cantürk anıldı
        Espiye'de şehit Uzman Çavuş Cantürk anıldı
        Yağlıdere'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Yağlıdere'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Espiye'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
        Espiye'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
        Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi
        Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi
        Giresun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kut...
        Giresun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kut...