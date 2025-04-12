Bulancak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Giresun’un Bulancak ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Eski Cezaevi mevkisinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda kişi Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, burada yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Nerede bir mazlum varsa, biz oradayız. Bulancak halkı bugün bir kez daha vicdanın ve adaletin sesi oldu," dedi.

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esad Ayyıldız ise, Gazze’de yaşanan acıların insanlığın ortak yarası olduğunu, hep birlikte ses vererek bu zulmün karşısında olduklarını ifade etti.

Yürüyüşe, AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Ömer Dik, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AK Parti Bulancak eski İlçe Başkanı Necati Yıldırım da katıldı.