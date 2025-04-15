Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, halk pazarı esnafıyla buluştu
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.
Sıbıç, halk pazarında organize edilen programda, sabahın serinliğinde ürünlerini hazırlayıp tezgah başına geçerek evinin geçimini sağlamak için mücadele eden kadınların memleketin gerçek kahramanları olduğunu belirtti.
Üretici kadınlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Sıbıç, belediye olarak her zaman emekçilerin yanında olduklarını ifade etti.
Sıbıç, pazarcı esnafının sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılacağını kaydetti.
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