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        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, Türkiye'nin fındık ihracatını değerlendirdi:

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, bu yıl da Türkiye'nin fındık ihracatındaki artış trendinin devamını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:18
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        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, Türkiye'nin fındık ihracatını değerlendirdi:
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, bu yıl da Türkiye'nin fındık ihracatındaki artış trendinin devamını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun'da gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sabır, Birliğin faaliyetleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Sabır, geçen yıl 323 bin 244 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 2,64 milyar dolar döviz geliri elde edildiğini belirterek, "Fındık ve mamulleri ihracatımız 2023 yılına göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında ise yüzde 41,37 artış göstermiştir. 2025 yılında da ihracatımızdaki artış trendinin devamını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Son yıllarda ihracatta miktar bazında artış görülse de dünya tüketiminde yaşanan artıştan alınan payın azaldığına dikkati çeken Sabır, şu değerlendirmede bulundu:

        "Uluslararası fındık ticaretinden de pay alan belli başlı üretici ülkeler baz alındığında, 90'lı yıllarda ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı yüzde 80-82 seviyesindeyken maalesef son zamanlarda payımız yüzde 60-65 seviyelerine geriledi. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ihracattaki bu pazar kaybımızın daha da büyümesinden ve dünya tüketimindeki potansiyel artışın rakip ülkeler tarafından karşılanması sonucunda üretim ile birlikte ihracattaki payımızın daha da azalmasından korkuluyor."

        Sabır, özellikle Şili ve ABD'deki agresif büyümeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Bir süre önce yaşanan zirai don olayına da değinen Sabır, 4 Mayıs'a kadar sürdürecekleri arazi çalışmalarının sonucunu görmeden bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu vurguladı.

        Sabır, ihracatın geliştirilmesi için sektör olarak Ticaret Bakanlığı desteklerini kullanarak hedef ülkelerde çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirip pazar çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını, hedef ülkelerden birinin de Hindistan olduğunu aktardı.

        Hindistan'a gerçekleştirilen ihracatın çok düşük olmasına rağmen kuruyemiş ve tatlı ürün tüketim kültürü göz önünde bulundurulduğunda fındık için her daim önemli potansiyel barındıran bir pazar olarak değerlendirildiğine işaret eden Sabır, bu bağlamda tanıtım projesinin yakın zamanda meyvelerini toplamayı umduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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