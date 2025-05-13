Giresun'da, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nin 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Köse, Giresun Kalesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Geleneksel hale gelen etkinliğin bu yıl 48'incisinin organize edileceğini aktaran Köse, festival programının dolu dolu ve coşkulu geçeceğini ifade etti.

Kolombiya, Ukrayna ve Gürcistan'ın yanı sıra yurt içinden de 5 olmak üzere 8 halk dansları topluluğunun festivale katılacağını vurgulayan Köse, çeşitli kültürel etkinliklerin yapılacağını dile getirdi.

Başkan Köse, 20 Mayıs'ta Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü alanda 7 çift bir tek taş atma ve sac ayağından geçme geleneklerinin sembolize edileceği festivale herkesi beklediklerini kaydetti.