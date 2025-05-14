Alucra'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılandı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilkbahar döneminde büyükbaş ve küçükbaş için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.