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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:22
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.A. ve İ.A'nın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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