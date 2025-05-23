Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Giresun'un Bulancak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Giresun'un Bulancak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.A. ve İ.A'nın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
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