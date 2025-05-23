Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.A. ve İ.A'nın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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