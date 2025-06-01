Giresun'da "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği düzenlendi

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin önemine değinerek, "Fethin gerçekleşmesi inançla yoğrulmuş gönüllerde, ilimle inşa edilmiş akıllarda, hikmetle bezenmiş bir iradede saklıydı." dedi.

Giresun İl Müftülüğünce İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği yapıldı.

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