Giresun'da "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği düzenlendi
Giresun İl Müftülüğünce İstanbul'un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği yapıldı.
Giresun İl Müftülüğünce İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği yapıldı.
Merkez Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin önemine değinerek, "Fethin gerçekleşmesi inançla yoğrulmuş gönüllerde, ilimle inşa edilmiş akıllarda, hikmetle bezenmiş bir iradede saklıydı." dedi.
Programa müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.