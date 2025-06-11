Giresun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gedikkaya Mahallesinde seyir halindeyken bahçeye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Ü.G. ve Ü.E. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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