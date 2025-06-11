Giresun'da bahçede düşen 90 yaşındaki kadın öldü

Olay yerine sevk edilen 112 acil ekibinin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ezeltere köyünde 90 yaşlarındaki Ş.D., bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yere düştü.

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