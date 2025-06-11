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        Giresun'da bahçede düşen 90 yaşındaki kadın öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçede düşen yuvarlanan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:48
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        Giresun'da bahçede düşen 90 yaşındaki kadın öldü
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçede düşen yuvarlanan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Ezeltere köyünde 90 yaşlarındaki Ş.D., bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yere düştü.

        Olay yerine sevk edilen 112 acil ekibinin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ş.D.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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