Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
İlçenin Akköy köyünde M.Ç. (72) yönetimindeki 34 FNT 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki B.Ç. yaralandı.
Yaralanan B.Ç., Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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