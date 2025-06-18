Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        İlçenin Akköy köyünde M.Ç. (72) yönetimindeki 34 FNT 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki B.Ç. yaralandı.

        Yaralanan B.Ç., Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!

        Benzer Haberler

        Giresun'da anaokulunda "Orman Okulu Projesi" uygulandı
        Giresun'da anaokulunda "Orman Okulu Projesi" uygulandı
        İspanya'dan 'Kuşköy'e 'ıslık dili' köprüsü
        İspanya'dan 'Kuşköy'e 'ıslık dili' köprüsü
        Giresun'da kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı
        Giresun'da kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı
        Giresun'da 2 İspanyol ıslık dili mirası taşıyıcısı ıslık dili kullanan Kuşk...
        Giresun'da 2 İspanyol ıslık dili mirası taşıyıcısı ıslık dili kullanan Kuşk...
        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şampiyon öğrencileri ağırladı
        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şampiyon öğrencileri ağırladı
        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele edecek samuray arıları doğaya sa...
        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele edecek samuray arıları doğaya sa...