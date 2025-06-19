Yağlıdere'de trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.
İshaklı Mahalle Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, 72 yaşındaki Mehmet Çağlar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Çağlar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
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