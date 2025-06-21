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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi'ne katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:08
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi'ne katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen partisinin Giresun 3. Olağan İl Kongresi'nde, Gazze, Arakan, Keşmir ve Myanmar'da yaşanan olayları gördükçe geceleri uyuyamadıklarını belirtti.

        Partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılış törenine de katılan Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Son derece şımarık ve azgın şekilde siyonist İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bu alçak saldırı karşısında İran da meşru müdafaa hakkını doğal bir şekilde, hukuka uygun şekilde kullanıyor. Burada İran'ın başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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