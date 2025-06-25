Görele Kaymakam Genç'e veda programı düzenlendi

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, ilçeye kazandırdığı hizmetler, bıraktığı güzel izler için Kaymakam Genç'e teşekkür etti.

Genç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Görele’de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.

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