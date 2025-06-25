Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele Kaymakam Genç'e veda programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Kaymakam Genç'e veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Akyurt ilçesine atanan Görele Kaymakamı Hamit Genç için veda programı düzenlendi.

        Genç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Görele’de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade ederek,"Bu güzel ilçede görev yapmaktan, vatandaşlara hizmet etmekten, eksiklikleri gidermekten mutluluk duydum." dedi.

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, ilçeye kazandırdığı hizmetler, bıraktığı güzel izler için Kaymakam Genç'e teşekkür etti.

        Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı
        Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı
        Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir k...
        Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir k...
        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bır...
        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bır...
        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı
        Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı
        Espiye'de muhtarlar için kültür gezisi düzenlendi
        Espiye'de muhtarlar için kültür gezisi düzenlendi