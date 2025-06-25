Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Fındık hasadı öncesi çiftçilere zirai mücadele ve bahçe bakımı önerileri

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, yeni sezon öncesinde verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için zirai mücadelenin önem taşıdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındık hasadı öncesi çiftçilere zirai mücadele ve bahçe bakımı önerileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, yeni sezon öncesinde verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için zirai mücadelenin önem taşıdığını söyledi.

        Turan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda zararlı böcekler ve hastalıkların fındığı tehdit ettiğini belirterek, "Kahverengi kokarca, fındık kurdu, fındık yeşil kokarcasının tam mücadele dönemi. Bahçelere giderek sayım yapmak gerekiyor. 10 ocakta yapılacak sayınlarda en az 1 yeşil kokarca, kahverengi kokarca varsa mutlaka zirai mücadele yapmak gerekiyor." dedi.

        Fındık kurdunda da 10 ocakta en az 2 böceğin gözlenmesi halinde ilaçlı mücadele yapılmasını öneren Turan, "Bunlarla mücadele yapılmazsak neye zarar veriyor. Fındık kurdu delikli meyve oluşumuna, sarı ve kara karamuğa sebep olmakta. Yeşil ve kahverengi kokarca da fındıkta emgi yapıyor. Emgi yaptığı yerde oksidiyona sebebiyet veriyor. Fındıkta randıman kaybına, değer ve fiyat kayıplarına neden olmaktadır." diye konuştu.

        Turan, son yıllarda azalmasıyla beraber külleme hastalığının da fındıkta önemli sorun teşkil ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Geçmişte yaygın olarak biliyoruz bu hastalığı. Külleme hastalığıyla mücadelede de yabancı otla mücadele etmek gerekiyor. Ocak dip sürgünlerinin temizliğinin yapılması gerekiyor çünkü bahçenin hava sirkülasyonunun iyi sağlanması gerekiyor. Bahçe budamaları, verim ve kalite açısından büyük önem taşıyor. Eğer dip sürgünü sürecini yapmazsak topraktaki besin maddelerine dip sürgünleri, bitkiyle birlikte ortak oluyor. Bu durum fındıkların sağlıklı gelişmesine engel teşkil etmekte. Toprak ve yaprak analizleri yapılarak gübre uygulaması yapılmalıdır. Ocağın taç izdüşümüne göre uygulamalıyız. Çünkü azot hava ile temas ettiğinde ve suyla çözülmeye başladığında bir kısmı gaz haline geliyor. Bitki bundan faydalanamıyor. Gübreyi ocağın taç izdüşümüne göre attığımıza bir taraftan da mekanik mücadele de yapılmış olunuyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Espiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Espiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Görele Kaymakam Genç'e veda programı düzenlendi
        Görele Kaymakam Genç'e veda programı düzenlendi
        Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı
        Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı
        Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir k...
        Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir k...
        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bır...
        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bır...
        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret