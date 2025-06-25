Fındık hasadı öncesi çiftçilere zirai mücadele ve bahçe bakımı önerileri

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, yeni sezon öncesinde verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için zirai mücadelenin önem taşıdığını söyledi.

Turan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda zararlı böcekler ve hastalıkların fındığı tehdit ettiğini belirterek, "Kahverengi kokarca, fındık kurdu, fındık yeşil kokarcasının tam mücadele dönemi. Bahçelere giderek sayım yapmak gerekiyor. 10 ocakta yapılacak sayınlarda en az 1 yeşil kokarca, kahverengi kokarca varsa mutlaka zirai mücadele yapmak gerekiyor." dedi.

Fındık kurdunda da 10 ocakta en az 2 böceğin gözlenmesi halinde ilaçlı mücadele yapılmasını öneren Turan, "Bunlarla mücadele yapılmazsak neye zarar veriyor. Fındık kurdu delikli meyve oluşumuna, sarı ve kara karamuğa sebep olmakta. Yeşil ve kahverengi kokarca da fındıkta emgi yapıyor. Emgi yaptığı yerde oksidiyona sebebiyet veriyor. Fındıkta randıman kaybına, değer ve fiyat kayıplarına neden olmaktadır." diye konuştu.