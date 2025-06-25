Espiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İlçenin Çakıl Yaylası'nda Yılmaz Danacı idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Danacı, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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