Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda D.G. ve M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 141,86 gram uyuşturucu ile 5,5 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.