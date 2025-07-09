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        Giresun'da traktörün dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:46
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        Giresun'da traktörün dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Tamzara Mahallesi'nde Ahmet O. (78) idaresindeki 28 DF 755 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün eşi Emine O'nun (79) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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