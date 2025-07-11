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        Giresun'da muhtar evinde çıkan yangında öldü

        Giresun'un Görele ilçesinde bir muhtar evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:18
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        Giresun'da muhtar evinde çıkan yangında öldü
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        Giresun'un Görele ilçesinde bir muhtar evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Ortaköy köyünün muhtarı Hasan Ali Cafer'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Evde yapılan incelemede, Hasan Ali Cafer'in cansız bedeni bulundu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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