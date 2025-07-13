Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize giren Ü.E. (41), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Ü.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ü.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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