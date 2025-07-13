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        Karagöl Dağları'nda "Doğa Sporları Şenliği" düzenlendi

        Giresun'daki Karagöl Dağları'nda, bu yıl ikincisi organize edilen Doğa Sporları Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:07
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        Karagöl Dağları'nda "Doğa Sporları Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'daki Karagöl Dağları'nda, bu yıl ikincisi organize edilen Doğa Sporları Şenliği gerçekleştirildi.

        Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) organize edilen şenlikte, doğa sporcuları, Dereli ilçesindeki 2 bin 500 ile 3 bin 100 metre yüksekliğe sahip Karagöl Dağları'nda kamp kurdu.

        Buzul göllerini kapsayan rotalarda yürüyüş yapan sporcular, dağ koşusu ile bisiklet turu da yaptı.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, doğa sporları konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Gençleri doğaya ve spora yöneltmeyi amaçladıklarını belirten Kılıç, bölgenin doğal güzelliklerini il dışından gelenlere de tanıtmak istediklerini ifade etti.

        Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Gürzap Kara da bölgenin dağ koşusu için uygun olduğunu dile getirerek, güzel bir kamp geçirdiklerini kaydetti.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Aydın da hem spor hem de doğal güzellikleri bir arada barındıran başarılı bir etkinlik yapıldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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